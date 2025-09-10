Grande successo per la terza edizione della “Notte bianca dello sport”

ASOLA – Grande successo e pubblico numeroso in piazza XX Settembre e nell’intero centro storico della cittadina del Chiese per la terza edizione della «Notte bianca dello sport», organizzata dall’associazione esercenti asolani insieme alla pro loco, al centro sportivo “Antonio Schiantarelli” e al Comune. È stata veramente una grande festa, ideata per celebrare e far conoscere le associazioni sportive del paese e presentare il lavoro svolto durante l’anno da tutte queste realtà. Il centro storico è diventato fino a mezzanotte una grande palestra all’aperto con tanti stand illustrativi dove le persone hanno potuto incontrare i vari referenti per conoscere meglio le diverse attività delle società sportive sul territorio e le modalità con gli orari dei vari corsi. Sono stati allestiti anche spazi per esercitazioni ed esibizioni con le varie palestre di Asola che hanno portato in piazza le loro attrezzature, i pesi e le panche per una dimostrazione dal vivo. E poi lo street food, la musica, bancarelle e hobbisti, negozi aperti insieme a Museo e alla Galleria Civica per visite guidate gratuite a cura dei volontari della Delegazione dell’Asolano dell’Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani. Soddisfatto il sindaco Moreno Romanelli che si è complimentato con tutti gli organizzatori dell’evento: «Asola quando unisce le sinergie diventa bellissima e gli asolani la premiano con presenza e complimenti. Questa sera inoltre si è potuto toccare con mano la grandissima offerta sportiva che la nostra città offre. Grazie a chi tiene vivo lo sport asolano e lo riempie di tanti successi e soddisfazioni».