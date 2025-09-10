Nuovi asfalti e caserma dei Cc, Sabbioneta a caccia di un milione

SABBIONETA – È stato portato ieri sera all’attenzione del consiglio comunale l’avvio del procedimento di candidatura di un ambizioso progetto di manutenzione straordinaria delle strade comunali, per il quale si è reso necessario un aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici.

«Il bando del Ministero dell’Interno – ha spiegato il sindaco Marco Pasquali – ha messo a disposizione fino ad un milione di euro per i Comuni sotto i 5mila abitanti, come Sabbioneta, nell’arco del triennio 2026-2028. Per provare ad accedere a queste risorse possiamo candidare fino a tre progetti di messa in sicurezza o efficientamento energetico, presentando un’apposita richiesta entro il 15 settembre. La condizione necessaria per la candidatura è l’inserimento dell’opera all’interno del programma triennale dei lavori pubblici. Ecco perché ci siamo subito attivati per redigere un primo studio di fattibilità per un progetto da 600mila euro di lavori, inserito nei documenti di programmazione comunali, in modo da poterlo candidare quanto prima al finanziamento ministeriale».

Nel caso in cui il progetto venga finanziato i progettisti dovranno definire nei dettagli tempi, modi e luoghi su cui intervenire, partendo dalle vie inserite nello studio di fattibilità. Nel caso specifico, il Comune si Sabbioneta ha deciso di inserire nel progetto diverse strade del paese: via Commessaggio Inferiore, via Schiavo, via Mezzana, via Vigoreto, alcuni tratti di via Monteverdi a Ponteterra, alcuni tratti di via Giulia Gonzaga che porta in centro storico e ancora via Alberella e alcuni tratti di via Cantoni Marca, che collega Vigoreto a Dossi.

«Tengo a precisare – afferma Pasquali – che si tratta di ricercare questi finanziamenti, il che non significa che vengano automaticamente concessi. Non vorrei che i cittadini scambiassero l’attuale situazione per una promessa di rapido intervento. La somma di 600mila euro, in ogni caso, non sarà sufficienti per coprire il fabbisogno di queste strade comunali. Occorrerà procedere ad un progetto più dettagliato e compiere delle scelte in base alle priorità del momento. Ora tenteremo di ottenere queste risorse statali, senza le quali è impensabile per un Comune di piccole dimensioni come Sabbioneta intervenire su un patrimonio stradale così vasto».

Allo stesso bando il Comune candiderà anche l’efficientamento energetico della caserma dei carabinieri di via Giulia Gonzaga, per un importo di circa 400mila euro, puntando così a ottenere per interno il milione di euro messo a disposizione dal Ministero dell’Interno.