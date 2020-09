Furto di gas metano: denunciata la titolare di un pub di Marmirolo

MARMIROLO I Carabinieri della Stazione di Marmirolo hanno denunciato la titolare di un noto pub per furto di gas. Già nel mese di giugno la società erogatrice aveva interrotto la fornitura per morosità mediante la chiusura e piombatura della valvola di intercettazione del gas metano. Tuttavia dalle successive letture a distanza emergeva che c’era qualcosa che non andava, in quanto veniva rilevato ancora un consumo di gas. Da lì la decisione nel corso del mese di agosto di provvedere alla rimozione fisica del contatore con ulteriori sigilli. Ma anche tale operazione è stata bypassata in quanto, al momento del controllo, svolto dai carabinieri unitamente a personale tecnico, è stato trovato un contatore abusivo e l’ennesima rimozione dei sigilli. Alla base di tale comportamento sembrerebbe esserci un contenzioso civile tra fornitore e cliente. Va da se che quest’ultimo, anche in sede penale, dovrà spiegare il proprio comportamento ai Giudici del Tribunale di via Poma.