Controlli stradali: ubriaco al volante resta senza patente e pure senz’auto

MANTOVA Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri sulle strade per prevenire e contrastare l’abuso di alcol e droghe. Venerdì scorso è andata male a S.D., mantovano 34enne, che dopo aver urtato e danneggiato un veicolo parcheggiato, nel corso di una semplice manovra, tentava invano di allontanarsi. Ma a notare la scena c’erano i militari della “gazzella” che, non appena l’hanno fermato sono stati invasi dall’alito fortemente vinoso. A fugare eventuali sospetti ci ha pensato l’alcoltest che nel corso della seconda prova ha registrato un tasso di 1,90 grammi/litro nel sangue. Oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente, il sequestro della macchina e i danni da pagare per il mezzo parcheggiato.

Sabato sottotono anche per una comitiva di quattro ragazzi tra cui un italiano, un romeno e due tunisini, tutti trovati con addosso dello stupefacente. Modiche quantità di cocaina e hashish che gli sono però costate la segnalazione all’Ufficio Territoriale del Governo per uso non terapeutico di droghe.

Guai infine anche per un cittadino di Castelbelforte che, nel corso di un controllo ad opera dei militari della Stazione di San Giorgio Bigarello, è stato trovato in possesso di un coltello, con una lama di 22 cm, e due bastoni in legno lunghi circa mezzo metro. Per lui è scattata la denuncia per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.