Guidizzolo, dopo 30 anni di attività chiude lo storico Panificio Nosari

GUIDIZZOLO – Una miniatura della Torre Civica come simbolico “grazie” a chi, per trent’anni, ha condotto una attività commerciale che da sempre è stata un punto di riferimento in paese. Chiude a fine agosto dopo 30 anni attività, il Panificio Nosari e la Pro loco ha deciso di omaggiare il titolare (a destra, foto Grandelli) con questo simbolico ma sentito riconoscimento: «Ogni percorso ha un inizio e una fine e, con un mix di emozioni tra la gioia ed il rammarico, abbiamo voluto omaggiare la fine del percorso del Panificio Nosari con la nostra simbolica Torre – hanno fatto sapere dalla Pro loco – Questo per ringraziare questa splendida realtà della disponibilità avuta sempre nei nostri confronti e dell’aiuto concreto che ha saputo offrire alla Pro Loco ed alla comunità guidizzolese durante questi anni. La fine di un viaggio è sempre l’inizio di un altro per cui, buon proseguimento alla famiglia Nosari e grazie di tutto.