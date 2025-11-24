I carabinieri attivano il sistema di allarme rapido per il personale dell’ospedale di Castiglione

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – L’Ospedale “San Pellegrino” ha attivato un sistema di allarme rapido collegato direttamente alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra la Compagnia Carabinieri e la direzione sanitaria, prevede l’installazione di pulsanti di emergenza in punti sensibili della struttura, come il Pronto Soccorso e il reparto di Radiologia. In caso di aggressioni o situazioni di pericolo, il dispositivo invia una segnalazione immediata ai Carabinieri, garantendo un intervento tempestivo. Il Capitano Giuseppe Calí ha evidenziato come lo strumento sia sia un deterrente sia un supporto fondamentale per la sicurezza di chi lavora in prima linea. Il Dott. Nicchio Guerrino, Presidente dell’Ospedale e del Gruppo Mantova Salus, ha sottolineato l’importanza di creare un ambiente sicuro per il personale e per i pazienti. L’attivazione del pulsante rientra nelle misure nazionali contro la violenza verso gli operatori sanitari e rafforza la collaborazione tra Forze dell’Ordine e Sanità sul territorio. L’accordo stipulato tra la Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere e la Direzione Sanitaria dell’Ospedale “San Pellegrino”, è stato preventivamente discusso ed approvato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi. I componenti del Comitato hanno autorizzato l’istallazione del pulsante rosso, come del resto già presente presso l’ospedale “Carlo Poma” di Mantova.