Mantova, refurtiva scoperta in una cantina: i Carabinieri restituiscono le bici rubate a una 60enne

MANTOVA – Lo scorso 11 novembre, i Carabinieri della Stazione di Mantova hanno rinvenuto, all’interno della cantina di un palazzo situato in via Amadei, diverse biciclette, alcuni ciclomotori, un machete e un computer portatile. Gli approfondimenti successivi hanno permesso ai militari di accertare che due ciclomotori e una bicicletta elettrica erano stati rubati il 2 ottobre dall’abitazione di una 60enne di San Giorgio Bigarello. Una volta ricostruita la provenienza della refurtiva, i Carabinieri della Stazione di Mantova hanno provveduto a restituire i mezzi alla legittima proprietaria.