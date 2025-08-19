I Carabinieri scoprono 700mq di discarica abusiva, scattano due denunce

SERRAVALLE Effettuavano una attività di raccolta, deposito e smaltimento di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non, senza avere le previste autorizzazioni.

A scoprire il tutto sono stati i Carabinieri della Stazione di Sustinente che, durante un accurato controllo, hanno rinvenuto rifiuti di ogni genere, anche speciali ed in forte stato di degrado ed abbandono, comprensivi di plastiche varie, coperture in guaina bituminosa, rifiuti speciali derivati da edilizia, rottami (sia in ferro che inerti), batterie per autoveicoli e rifiuti RAEE.

I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro l’intera area, pari a circa 700 mq, in attesa della catalogazione precisa dei rifiuti.

Nella circostanza i militari hanno deferito alla Procura della Repubblica di Mantova una 45nne residente a Serravalle a Po (MN) ed un 43nne residente a Modena ma domiciliato a Serravalle a Po, poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, di aver creato un deposito incontrollato di rifiuti.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.