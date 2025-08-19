Ferragosto con furto: coppia denunciata per non aver pagato la spesa

MANTOVA Nell’afoso pomeriggio di Ferragosto, per cercare refrigerio, hanno deciso di recarsi nel supermercato “Esselunga” di piazzale Mondadori. Dopo aver fatto una passeggiata nel fresco degli scaffali del supermercato, hanno effettuato una spesa per 70 euro che, però, non hanno pagato alle casse.

La coppia è stata così fermata dal personale addetto alla vigilanza del supermercato, e consegnata nelle mani dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova, intervenuti sul posto.

I militari, dopo aver effettuato l’inventario dei prodotti alimentari presi ma non pagati, hanno restituito al supermercato quanto asportato dalla coppia, una 21nne ed un 26nne residenti a Mantova, deferendoli all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato in concorso.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza degli interessati dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.