Il chiosco di Felonica va al Comune, c’è il via libera del consiglio

Sermide e Felonica Mercoledì scorso si è riunito il consiglio comunale di Sermide e Felonica all’interno della sala civica di piazza Plebiscito. Durante l’assemblea, che ha riunito maggioranza e opposizione, sono stati affrontati i diversi punti all’ordine del giorno. Cultura, sicurezza, lavori pubblici ed altre opere di urbanizzazione: questi, in sintesi, gli argomenti principali che hanno caratterizzato il consiglio. Nell’ambito della sicurezza urbana, è stato approvato il nuovo regolamento di videosorveglianza nel comune. Per procedere con l’installazione dei nuovi dispositivi, era infatti necessario aggiornare il regolamento dal punto di vista normativo, in particolar modo in materia di protezione dei dati personali. «Il documento – ha sottolineato il Sindaco Edoardo Maestri – disciplina anche l’utilizzo di altri dispositivi presenti sul territorio, non soltanto delle telecamere di videosorveglianza».

Spazio anche all’istruzione, poiché è stato approvato il piano di diritto allo studio presentato dall’assessore Annalisa Bazzi: «Abbiamo effettuato il riepilogo di costi ed entrate e analizzato i servizi a disposizione della scuola – spiega il primo cittadino -. Si tratta, anche in questo caso, di un investimento importante sia per garantire il mantenimento delle strutture scolastiche, sia per ciò che riguarda i progetti e i servizi dedicati agli alunni e alle loro famiglie. Un passo importante riguarda invece l’approvazione di una convenzione con il Museo Diffuso del Risorgimento che ha coinvolto ben 61 realtà locali e che, dal prossimo anno, darà vita a una rete strutturata per promuovere e valorizzare il patrimonio storico risorgimentale presente sul territorio. Nell’ambito dei lavori pubblici – prosegue Maestri – l’amministrazione comunale ha deciso di acquisire il chiosco di Felonica, in via Garibaldi, ormai chiuso da diversi anni. L’immobile, situato in un’area comunale, è di proprietà privata ma, essendo scaduta la convenzione, i titolari dovrebbero procedere con la demolizione del chiosco. Tuttavia, dato che i proprietari risultano irreperibili e che l’immobile è ancora a tutti gli effetti utilizzabile, abbiamo deciso di tenare una locazione, con l’obiettivo di rilevare l’attività riaprendola e valorizzandola prima di una possibile demolizione». Il consiglio comunale si è concluso con la discussione delle due interrogazioni presentate dalla minoranza: quella relativa al progetto di rifunzionalizzazione dell’ex scuola dell’infanzia di Felonica, prossimamente convertito ad asilo nido, e quella relativa agli interventi della fibra ottica attuati dall’azienda Fiber Ottica all’interno del comune.