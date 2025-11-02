Pallavolo serie A3 – Il Gabbiano tenta il colpo nel fortino del Belluno

Mantova Cresce l’attesa per il terzo turno del girone d’andata nel campionato di Serie A3 Credem Banca, con il Gabbiano Farmamed pronto ad affrontare la seconda trasferta consecutiva. I ragazzi di coach Radici scenderanno in campo questa sera alle ore 18 per sfidare la corazzata Belluno Volley, in un match che promette grande spettacolo. Capitan Gola e compagni cercheranno di conquistare la terza vittoria consecutiva, con l’obiettivo di prolungare la propria striscia positiva e dare ulteriore continuità ai buoni risultati ottenuti nelle prime giornate. Al cospetto di un’avversaria di assoluto valore come Belluno, serviranno concentrazione, grinta e lucidità per provare a centrare un altro risultato importante sul parquet della VHV Arena.
«Riuscire a puntellare il nostro percorso con la terza vittoria in tre partite sarebbe un bel traguardo – ha dichiarato il direttore sportivo Nicola Artoni – Le prime due vittorie ci devono dare la motivazione per avere ancora più fame di successi. La squadra sta crescendo di partita in partita e stasera vogliamo confermare quanto di buono fatto vedere finora». Artoni ha poi analizzato l’avversario: «Sicuramente ci troveremo di fronte a una squadra forte e costruita per lottare ai vertici della classifica. Dovremo scendere in campo concentrati e reattivi come abbiamo fatto nell’ultima gara contro Savigliano e come abbiamo dimostrato di saper fare anche contro Mirandola. Ogni punto sarà frutto di sacrificio e determinazione».
Sulla stessa linea anche il presidente Paolo Fattori, che sottolinea l’importanza della sfida: «Siamo di fronte al primo vero big match della stagione, un test significativo per capire il livello della squadra e per misurarci con una delle realtà più competitive del girone. Stasera sarà una partita impegnativa, ma anche un’occasione per mostrare il nostro valore e continuare a crescere». Il Gabbiano Farmamed è quindi pronto a dare battaglia, con l’entusiasmo e la convinzione di poter scrivere un’altra pagina positiva in questo avvio di stagione.
Pallavolo serie A3 – Il Gabbiano tenta il colpo nel fortino del Belluno
