Il Comune di Bagnolo ha premiato gli studenti più meritevoli

BAGNOLO SAN VITO – Il Comune a fianco degli studenti più meritevoli delle scuole medie e superiori con una borsa di studio. Anche quest’anno l’amministrazione del primo cittadino Roberto Penna ha voluto premiare i ragazzi che si sono particolarmente distinti in ambito scolastico, ovvero coloro che al termine del rispettivo percorso hanno maturato la valutazione di ottimo e 100/100. La palma di “migliori”, quest’anno, è spettata a tre studenti delle scuole medie, che hanno quindi ricevuto a testa la somma di 250 euro direttamente dal sindaco: si tratta di Luca Borsari, Martina Accorsi e Cecilia Pacchioni , ospitati per l’importante premiazione nelle sala consiliare. «Da parte nostra – il commento della giunta – i più sinceri complimenti ai ragazzi per il risultato conseguito, con l’augurio che possano essere di esempio per tutti i nostri giovani».