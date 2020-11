Dalla Locale di Roncoferraro informazioni anche sulle prescrizioni anti-Covid

RONCOFERRARO – La Polizia locale di Roncoferraro rende noto che è attivo il servizio di Centrale Unica Operativa in convenzione con il Comune di Borgo Virgilio, al quale i cittadini potranno fare riferimento per avere informazioni, spiegazioni e per fare segnalazioni relativamente alle prescrizioni anti-Covid contenute nelle ordinanze regionali e nei Dpcm del Governo. «Grazie all’accordo con la Centrale Operativa di Borgo Virgilio – evidenzia il sindaco Sergio Rossi – i cittadini di Roncoferraro potranno rivolgersi, per effettuare le segnalazioni e per richiedere l’intervento degli agenti, al numero unico 0376/283080, che raccoglierà e smisterà al Comune competente tali segnalazioni e richieste varie a seconda della natura d’intervento. Il tutto nell’ottica di rendere al cittadino un servizio maggiormente accessibile in termini di orario». Il servizio è attivo nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle ore 19.30 al numero unico succitato. Si ricorda, tuttavia, che per le emergenze il numero da contattare è sempre e comunque il numero unico 112. Nel frattempo procede il progetto di riqualificazione e della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Cesare Battisti, nel capoluogo, e in strada Ostigliese, nella frazione di Governolo, mediante l’installazione di-semafori intelligenti. (ma.vin)