Il Comune di Monzambano chiede aiuto ai privati per gestire il verde pubblico

MONZAMBANO – L’amministrazione comunale, al pari di altri Comuni, anche dell’Alto Mantovano, come ad esempio Castiglione delle Stiviere, di recente ha indetto un avviso per la valorizzazione e la manutenzione delle aree verdi che caratterizzano la viabilità comunale. E così, tramite contratti di sponsorizzazione, si affiderà ai privati la cura delle aiuole pubbliche e delle rotatorie che ospitano piante e fiori. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 12 di venerdì 28 marzo. Ad entrare nel merito è l’assessore all’ecologia e all’ambiente Davide Raja: «Partecipare è semplice ed accessibile a tutti i soggetti interessati, aziende ed associazioni, con il supporto degli uffici municipali, a disposizione, per eventuali informazioni ed assistenza. L’iniziativa è già stata realizzata negli anni scorsi, coinvolgendo realtà imprenditoriali che hanno contribuito alla riqualificazione di alcuni spazi verdi. Questa forma di collaborazione tra settore pubblico e quello privato, rappresenta un’opportunità per rendere più accoglienti e curate le zone di passaggio del nostro paese, che spesso offrono la prima impressione, un biglietto da visita importante per residenti e visitatori. Affidare la manutenzione a imprese locali – continua il rappresentante della giunta collinare in carica – non solo garantisce il decoro urbano, ma offre anche a queste realtà la possibilità di aumentare la propria visibilità, dimostrando ancora di più l’impegno verso la comunità. Da parte dell’amministrazione un grazie a chi vorrà partecipare».