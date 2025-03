Giovani e commercio: ad Asola arriva la tessera per iniziative e sconti

ASOLA – È l’amministrazione guidata dal sindaco Moreno Romanelli a chiamare a raccolta gli esercenti di Asola per invitarli a manifestare il proprio interesse alla procedura di adesione per la “Carta comunale dei giovani”: «L’iniziativa ha un duplice scopo: sia far conoscere ai ragazzi tutte le nostre realtà commerciali, sia – spiega il primo cittadino – favorire anche chi, abitualmente da paesi vicini, frequenta il nostro ed utilizza, così, i servizi a disposizione. A questa carta, poi, saranno collegate anche tutte le attività organizzate dal municipio e dedicate ai più giovani come, ad esempio, particolari sconti sulla stagione teatrale». Nello specifico l’amministrazione ha realizzato, in collaborazione con Pro loco e Associazione esercenti asolani, la Carta comunale dei giovani, a cui potranno accedere tutti i cittadini dai 14 ai 19 anni, residenti, ma non solo. «Asola, infatti, è recettore di ragazzi da tre province, grazie all’istituto Falcone. Pertanto indicare loro attività commerciali che offrono iniziative dedicate è sicuramente un’opportunità per tutti. L’niziativa – conclude Romanelli – consentirà anche di coinvolgere e di far incontrare i ragazzi. Le carte saranno fisiche e distribuite, ai richiedenti, nelle prossime settimane. L’adesione da parte degli esercenti è del tutto facoltativa, ma il nostro impegno sarà quello di diffondere le proposte raccolte a tutti i giovani, anche nei comuni limitrofi».