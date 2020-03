Baroni (Fi): Servono 60 milioni di mascherine

ROMA “Non è accettabile che in questa emergenza sanitaria ci siano tantissimi italiani che non riescono a trovare mascherine e guanti in lattice per provare in qualche modo a difendersi dal Coronavirus. Il governo, questa la richiesta diForza Italia, deve garantire a tutti questi strumenti di sicurezza. Subito 60 milioni di mascherine e di guanti gratis per tutti. La salute dei cittadini deve avere la priorità su qualsiasi altra iniziativa”. Lo afferma in una nota Anna Lisa Baroni, deputata di Forza Italia.