Il Covid non ferma la fiera: confermato il “Concorso Vetrine”

SABBIONETA – La Pro loco, fra i promotori delle iniziative della Fiera di S.Gallo insieme al Comune, ha deciso di mantenere il Concorso Vetrine, con premiazione di fronte all’Infopoint nel tardo-pomeriggio di domenica. Le polemiche di questi giorni non hanno inficiato lo svolgimento della sagra, che comunque ha dovuto rinunciare ad alcuni eventi in programma.

«Le disposizioni più recenti in materia di sicurezza anti-Covid – spiega il sindaco Marco Pasquali – ci hanno spinto a valutare la sospensione di alcune iniziative, come il truck food e i momenti di animazione collegati. Decisioni che sono state comunque prese in accordo con protezione civile, forze dell’ordine e associazioni organizzatrici. Capisco la preoccupazione di tanti, ma fare le cose per bene è possibile e ci piace lavorare per questo, quando si può».

Non ci sarà quindi l’intrattenimento musicale a cura dell’associazione Sabbio pro Events ed è stata annullata anche l’inaugurazione del defibrillatore presso Palazzo del Cavalleggero, programmata insieme all’Avis locale. È in funzione il luna park, con sanificazione di giostre e utenti, mantenimento della mascherina, riduzione della capienza, informazione con cartelli e audio. Mantenuto anche il Mercato di Alta Qualità “Terre dei Gonzaga e attività del territorio”, che si snoderà fra via Vespasiano, via Scamozzi e Piazza Ducale.