CastiglionEstate, le melodie al piano di Anna Kravtchenko

CASTIGLIONE Ultimi appuntamenti per il cartellone musicale della rassegna CastiglioEstate 2023. Melodie sotto le stelle e di altissimo livello ancora protagoniste presso il cortile della biblioteca comunale “Arturo Sigurtà” di Castiglione delle Stiviere. Per “Suoni dal mondo a Palazzo Pastore” sabato 26 agosto 2023 alle ore 21.00 si terrà il concerto “Anna Kravtchenko, pianoforte”. La musicista si impone nel panorama del pianismo internazionale dopo aver vinto nel 1992, a soli 16 anni, il primo premio all’unanimità al prestigioso Concorso Internazionale “Ferruccio Busoni”. Nel corso della sua carriera ha suonato per le maggiori istituzioni musicali europee come: la Philarmonie di Berlino, la Goldener Saal del Musikverein di Vienna, il Concertgebouw di Amsterdam nella “Meesterpianisten Serie”, il Festival di Brescia e Bergamo, la Sala Verdi di Milano per le “Serate musicali”, la Herkulessaal di Monaco di Baviera, il Ruhr Klavier-Festival, la Salle Gaveau di Parigi, la Tonhalle di Zurigo, il Festival La Roque D’Antheron, la Wigmore Hall di Londra, la Victoria Hall di Ginevra, il Festival “Piano Aux Jacobins” di Tolosa, il Festival di Bergen. Grandi successi anche in Giappone, in Sud Africa, negli Stati Uniti ed in Canad