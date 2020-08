Il lockdown frena (per ora) il giro del mondo di Eric Benedusi

REVERE (Borgo M.no) Il suo sogno di realizzare un giro del mondo via terra ha subito un rallentamento a causa dell’emergenza Covid ma lui è fermamente intenzionato a riprendere “il cammino” e completare il suo viaggio. Tra meno di una settimana saranno passati 3 anni da quel 30 agosto 2017 quando il reverese Eric Benedusi partì, in direzione Scandinavia, per il suo viaggio. Da qui, attraverso Russia e Asia Centrale, Eric – che, lo ricordiamo, viaggia autofinanziandosi con piccoli lavori nelle varie nazioni da lui toccate – è arrivato in Malesia dove è stato giocoforza costretto a fermarsi: «Dal 18 marzo qui è scattato il lockdown, situazione simile a quella italiana: regioni chiuse, locali chiusi, mascherina obbligatoria – ci ha spiegato – Dal 10 Giugno fino a fine Agosto invece è partito un lockdown leggero, qui chiamato RMCO, dove si è tornati a una quasi totale normalità e il cui termine è il 31 agosto. Volevo poi proseguire il viaggio in qualche paese limitrofo ma, viste le restrizioni di accesso in molti paesi sarò costretto a guardare al Sudamerica. Poco male: era in programma nel 2021 e quindi non dovrei avere stravolgimenti eccessivi dell’itinerario che mi ero preposto». Obiettivo quindi Messico o BrasIle: il cammino di Eric è pronto – si spera – a riprendere. (nico)