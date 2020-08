Ostiglia, prosegue la sanificazione dei parchi giochi del territorio comunale

OSTIGLIA Se l’attività dei comuni è, giustamente, concentrata sulla questione delle scuole al fine di garantire un’apertura dei plessi in sicurezza per i giovanissimi studenti, non minore è communque l’attenzione anche per altri spazi frequentati dai più piccoli: prosegue, da parte del Comune di Ostiglia, la sanificazione di tutti i parchi attrezzati con i giochi per i bambini, riaperti dallo scorso 15 giugno.

Sono sei le aree verdi di interesse che ogni giorno, compresi i festivi, vengono sanificate, rispettando le norme imposte dal Ministero della Sanità, in materia di prevenzione da contagio da Coronavirus. Per le operazioni di sanificazione di parco Fossa, parco giardino Borsellino di via XX Settembre, parco dell’ex villaggio enel, parco di San Romano, parco che si affaccia sulla statale Abetone Brennero e parco giochi di Correggioli, sono impiegati due addetti che stanno svolgendo il Servizio Civico Comunale.

L’Amministrazione comunale intnde proseguire con questa attività per rendere fruibili in sicurezza i parchi divertimento per i bambini e per le famiglie.

Restano valide le regole di evitare assembramenti che sono affidate alla responsabilità dei genitori o degli accompagnatori.