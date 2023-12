Il medico castiglionese in Africa: “Abbiamo operato illuminati dai cellulari”

CASTIGLIONE -Missione nel continente africano per Valentino Prandini, responsabile del reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale San Pellegrino, rientrato da poche settimane da Bissau, capitale dello stato della Guinea Bissau.

«La nostra permanenza si è protratta dal 20 al 30 novembre – racconta il medico del nosocomio del capoluogo morenico – ed in questo periodo siamo intervenuti dapprima nella manutenzione dell’ospedale, grazie ai tecnici, poi ci siamo dedicati alla formazione sul campo dei sanitari locali e ovviamente all’attività di sala operatoria. Abbiamo eseguito 22 interventi di chirurgia maggiore su adulti, per ernie, idroceli, tiroidi, uteri, masse, cheloidi, più innumerevoli interventi di piccola chirurgia e visite. Negli stessi giorni – prosegue ancora Prandini – grazie alla presenza di un chirurgo pediatrico del luogo, Dionisio Cumba, ex ministro della Sanità del Paese africano, sono stati eseguiti anche interventi su bambini più piccoli per malattie ano rettali, colostomie e resezioni intestinali. Proprio durante uno di questi si è spento il gruppo elettrogeno che alimenta l’ospedale, lasciandoci al buio. In un Paese povero come la Guinea Bissau può capitare di dover operare alla luce di telefonini e così abbiamo concluso l’intervento positivamente».

A questa missione hanno partecipato altri sette volontari, medici, infermieri e tecnici. Nel 2006 Augusto Barbosa, chirurgo guineano che lavora da molti anni in Italia, ha sensibilizzato alcuni medici, tra i quali Valentino Prandini. Senza timori e con entusiasmo si sono recati in Guinea per visitare l’ospedale che un missionario, padre Ermanno Battisti, aveva costruito alcuni anni prima. In pochi anni, nel quartiere di Bor, è stata realizzata una sala operatoria ed una radiologia, a detta di molti addetti ai lavori, una delle più belle dell’Africa, inaugurata poi nel 2010. Da allora Prandini collabora per reperire apparecchiature, mezzi e dedica tempo per eseguire formazione ed operazioni.