Impegno e dedizione per la cultura. Monzambano… fa scuola

Monzambano La cultura come antidoto alla superficialità: è questo il fil rouge di Luigi Bressanelli, presidente dell’associazione Alda Merini di Monzambano. Gli incontri culturali e non solo, attraggono regolarmente partecipanti residenti nel paese morenico, ma anche nelle cittadine limitrofe come Goito, Peschiera del Garda, Ponti sul Mincio e Volta Mantovana. L’Università dei Colli, ad esempio, è un progetto che incarna perfettamente l’impegno concreto nell’ambito della promozione culturale. L’associazione organizza circa 30 eventi ogni anno, dimostrando l’entusiasmo per il confronto e la condivisione. I momenti conviviali sono tanti e riflettono l’importanza di unire il culturale al sociale. Bressanelli e l’associazione sono esempi tangibili di come l’impegno individuale e collettivo possa portare alla diffusione della conoscenza e all’arricchimento culturale della comunità. (amc)