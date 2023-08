Calcio Promozione – Sporting, De Martino: “Con la Castellana ci siamo mossi bene”

Goito Nonostante il 5-1 rimediato in amichevole dalla Castellana, l’allenatore dello Sporting Club Luca De Martino si è detto soddisfatto del lavoro svolto dai suoi.

«Abbiamo iniziato bene – dichiara il tecnico – . Ovvio che contro la Castellana non c’era partita, però ci è servita per abituarci a giocare contro squadre più forti di noi. Voglio che i ragazzi imparino i vari schemi, per poi crearne il doppio nelle sfide che contano. Il risultato sembra parlare da solo, ma quello che è realmente emerso è un buon Sporting. La squadra si è mossa bene in entrambe le fasi: di possesso e non».

Questa è la seconda settimana da quando è iniziata la preparazione: «Stiamo lavorando dal 7 agosto – dice il mister dei goitesi – . Stiamo crescendo gradualmente, anche i nuovi innesti si stanno integrando poco per volta e di questo sono contento. Sono soddisfatto di questa amichevole perché mi ha dato risposte importanti. Alla fine queste partite servono per allenarsi e non per guardare il risultato finale». E per finire… «Voglio fare un plauso alla società che mi ha messo a disposizione ragazzi fantastici, sempre disponibili ed educati». Stasera nuovo test con lo Sporting Brescia. Il debutto in Coppa (domenica riposo) è fissato per il 3 settembre in casa della Rapid United. (sem)