Rugby serie C – Mantova, stasera riunione tecnica. Martedì il via alla preparazione

Mantova Stasera alle 19.30 parte la stagione 2023/24 del Rugby Mantova. I biancorossi si raduneranno per la prima riunione tecnica dell’annata agli ordini dello staff tecnico composto da Michela Merlo e Matteo Avanzi. Successivamente, da martedì 29, inizierà la preparazione vera e propria. Il calendario virgiliano prevede una serie di impegni nel mese di settembre, col triangolare di Verona sabato 16 settembre, l’amichevole contro Valeggio di venerdì 22 e un ultimo test contro il Trento nel weekend del 30 settembre. Infine, domenica 8 ottobre ci sarà la prima gara di campionato valida per il girone di qualificazione della serie C. L’elenco dei presenti al raduno: Tommaso Artioli, Matteo Avanzi, Federico Azzali, Gianpietro Barbieri, Eros Boem, Alessio Bonizzi, Matteo Bonizzi, Matteo Boschini, Francesco Bregoli, Andrea Busnardo, Nicolas Bustaffa, Corrado Carnevali, Giacomo Castegnaro, Antonio Celin, Filippo Cividini, Alin Coseru, Lorenzo Deredetti, Federico Dorella, Elia Ferrara, Samuele Flisi, Emiliano Galafassi, Daniel Galetti, River Galetti, Andrea Giovannoni, Marcello Guatelli, Eliezer Guzman Torres, Claudio Lodi, Samuele Marchetti, Nicolas Mari, Giovanni Mondini, Filippo Moretti, Edoardo Mori, Mattia Mozzi, Grant Opoku, Giuseppe Orlando, Giovanni Pachera, Francesco Pisano, Edoardo Pistoni, Cesare Rangoni, Lorenzo Rima, Elia Rossato, Giovanni Savasi, Nicolas Sguaitzer, Emanuele Stancanelli, Giovanni Valentini, Marco Venturini, Encio Villarreal, Francesco Viotto, Lorenzo Viotto, Fabio Zacché, Francesco Bianchi, Simone Cantarelli, Mattia Crosariol, Filippo De Carlo, Elia Mazzieri, Fedor Menshikh, Alessandro Pilati, Tommaso Polischi e Michelangelo Tranchida.