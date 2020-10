In arrivo asfalti per 30 km di strada per un spesa di 2 milioni e mezzo

MANTOVA – E’ arrivato il benestare da parte del presidente della Provincia di Mantova al progetto di fattibilità tecnica ed economica del primo lotto di manutenzioni straordinarie 2021 sulla rete stradale provinciale. E’ stato infatti firmato ieri il decreto che dà il via libera alla progettazione di interventi per un costo complessivo di 2 milioni e 531.759 euro. In tutto saranno sistemati una trentina di chilometri in tratti vari delle provinciali elencate prima. L’intera rete stradale di competenza dell’amministrazione provinciale si sviluppa su circa 1100 chilometri. Periodicamente è necessario procedere con interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, dal manto d’usura fino agli strati più profondi, che si deteriorano a causa dell’azione del traffico, dell’invecchiamento del materiale e degli agenti atmosferici. A causa di questi fenomeni si formano fessure, buche e avvallamenti che compromettono la sicurezza della circolazione stradale.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Il progetto approvato è inserito nell’annualità 2021 del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022. La spesa è finanziata con fondi D.M. MIT 16.02.2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari della rete viaria di Province e Città Metropolitane”.

Le strade che verranno asfaltate saranno le seguenti:

– SP 1 “Asolana” (tratti vari a Curtatone, Rodigo, Casaloldo e Asola)

– SP 2 “Asola – Isola Dovarese”(ad Asola e a Casalromano)

– SP 32 “Villimpenta-Sorgà”(a Villimpenta), sulla SP 57 “Mantova – S. Matteo – Viadana”(a Dosolo)

– SPexSS496 “Virgiliana” (a Poggio Rusco e a Sermide).