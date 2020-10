A Ospitaletto disponibile la fibra ottica di Mynet

CASTELLUCCHIO – Servizi, società milanese che da oltre tre anni ha un accordo strategico di utilizzo della rete in fibra ottica di Mynet nella provincia di Mantova per l’utenza privata, è pronta ad attivare la fibra ottica nel centro abitato di Ospitaletto: nelle prossime settimane verranno resi operativi i collegamenti FTTC (Fiber To The Cabinet) dell’intero territorio della frazione, offrendo così la possibilità alla cittadinanza di usufruire per la prima volta di una connessione internet ad alta velocità fino a 100M/s in download e 20M/s in upload. Per lanciare il nuovo servizio, TNET ha elaborato una offerta esclusiva riservata ai residenti: attivando un contratto entro il 30 novembre, sarà possibile accedere alla connettività con la fibra ottica FTTC a 29 euro al mese iva inclusa, senza vincoli contrattuali e con la garanzia di nessuna rimodulazione tariffaria futura; sarà inoltre possibile, pagando un ulteriore costo di allaccio, aderire ad offerte di tipo FTTH, ovvero con intera tratta in fibra ottica fino all’interno delle abitazioni. Contestualmente alla nuova offerta studiata per la clientela privata, sarà possibile anche accedere al bonus Internet del Governo riservato in questa prima fase alle famiglie con un ISEE sotto i 20.000 euro. Il Voucher avrà un valore massimo di 500 euro per singolo nucleo familiare, di cui una prima parte sarà destinata ad uno sconto sui servizi di connettività TNET con fibra ottica, con durata minima della sottoscrizione del contratto non inferiore a 12 mesi, ed una seconda riservata alla fornitura di un tablet. TNET ha attivato il numero diretto 0376 1672414 – raggiungibile anche tramite WhatsApp – per fornire chiarimenti sull’offerta e sui requisiti minimi per aderire al bonus. Per ulteriori informazioni: commerciale@tnetservizi.it