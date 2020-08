In bici contro un trattore: un 53enne ricoverato all’ospedale di Cremona

BAGNOLO SAN VITO Un ciclista di 53 anni è rimasto ferito in modo serio verso le 10.45 di oggi, mercoledì 12 agosto, in un incidente avvenuto nel territorio comunale di Bagnolo San Vito all’incrocio tra la ex statale Romana e la Sp 33. L’uomo si è scontrato con un trattore che stava svoltando verso la Sp 33. Sul posto è intervenuta un’eliambulanza che ha trasportato il ciclista all’ospedale di Cremona. Stando a quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.