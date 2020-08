Dara rompe il silenzio: “Soldi mai transitati sul mio conto”

MANTOVA Andrea Dara, il parlamentare leghista al centro del caso nazionale per avere percepito il “bonus Inps” da 600 euro, nonostante la considerevole indennità di parlamentare, rompe il silenzio. E lo fa, carte alla mano, con i conti del proprio commercialista. Dalle carte egli risulta socio di minoranza di un’azienda che ha effettivamente percepito i 600 euro, ma questi non risultano mai essere transitati per il proprio conto corrente, bensì in quelli della ditta che aveva titolo per chiederli, essendo rimasta chiusa nei giorni del lockdown. Una giustificazione che il parlamentare porterà avanti al proprio consiglio federale di disciplina, dopo che lo stesso leader leghista Matteo Salvini ha minacciato sospensioni per i propri parlamentari accusati della stessa azione.