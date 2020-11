In farmacia a San Giorgio un servizio infermieristico di assistenza per la cittadinanza

SAN GIORGIO BIGARELLO – Prenderà il via domani alla farmacia comunale della S.Giorgio Servizi Srl di San Giorgio Bigarello un nuovo servizio di assistenza infermieristica negli spazi della nuovo edificio in piazza Madre Teresa di Calcutta. Diversi i servizi che saranno offerti: rilevazione dei principali parametri vitali, medicazioni e rimozione dei punti di sutura, iniezioni con regolare prescrizione medica o specialistica, screening dei principali esami ematici, servizi di Telemedicina, come l’Holter pressorio, l’Holtercardiaco e l’ECG. Proseguiranno, inoltre, con le attività di assistenza ai pazienti portatori di catetere vescicale e una serie di iniziative di educazione sanitaria, oltre che con i progetti finalizzati a favorire l’aderenza dei malati alle terapie. Una proposta fondamentale in un momento come questo, in cui risulta difficoltoso rivolgersi normalmente alle strutture sanitarie, impegnate già su tutti i fronti a contrastare l’epidemia Covid. Tutta la strumentazione presente in farmacia e utilizzata dall’infermiere è conforme alle attuali normative CE, dotata di regolare manuale di controllo e sottoposta a regolare verifica periodica. Il servizio sarà attivo il lunedì dalle ore 15 alle ore 16 e il mercoledì e il sabato dalle ore 8 alle ore 9. (m.v.)