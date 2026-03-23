Torna sabato 28 marzo la Raccolta Alimentare promossa dalla Rete degli Empori del Mantovano

La Rete degli Empori promuove per sabato 28 marzo 2026, la giornata di raccolta alimentare che andrà a sostenere le famiglie che vengono accompagnate dagli 8 Empori del territorio mantovano presenti a Solferino, Bancole, Mantova, Borgo Virgilio, Suzzara, Quistello, Poggio Rusco e Sermide. L’Emporio della Solidarietà è un servizio organizzato come un supermercato, rivolto a singoli e famiglie in situazione di difficoltà socio-economica, che offre accoglienza, ascolto e sostegno per la spesa di prodotti alimentari.

Il 28 marzo si svolgerà una raccolta alimentare che verrà attivata contemporaneamente dagli Empori che aderiscono alla Rete, e coinvolgerà il territorio provinciale, nello specifico i territori di Mantova, Bancole di Porto Mantovano, Poggio Rusco, Quistello, Solferino, Suzzara. Durante la giornata, mattina e pomeriggio con orari che varieranno a seconda dei supermercati, sarà possibile recarsi in uno dei 10 punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, fare la spesa ed una volta usciti dalla cassa consegnare ciò che si desidera inserire nella “dispensa del cuore”, un luogo che simboleggia gli scaffali degli Empori ad oggi più sguarniti. Tra i prodotti richiesti: olio d’oliva, latte UHT, scatolame, passata di pomodoro, biscotti, prodotti per l’igiene personale, detersivi per i piatti e prodotti per la pulizia della casa.

“La raccolta alimentare della Rete Empori è molto più di un gesto di solidarietà: è un momento capace di unire e dare forza alla nostra comunità. Giovani volontari, punti vendita della grande distribuzione e tanti cittadini si incontrano, si riconoscono e scelgono di esserci, insieme, per chi ha più bisogno.

Con un gesto semplice ma di grande valore, ognuno può contribuire a sostenere le famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà, rafforzando quel senso di vicinanza e responsabilità condivisa che rende il nostro territorio più coeso, solidale e attento ai bisogni di tutti.” – spiega Matteo Amati Direttore Caritas Diocesana di Mantova.

La Rete degli Empori è un soggetto nato per creare sinergie e potenziare la collaborazione tra gli Empori della Solidarietà presenti e futuri in provincia di Mantova. È un luogo aperto al cambiamento e all’opportunità di rinnovarsi costantemente. Favorisce la cultura della solidarietà e del dono, crea spazi di confronto e laboratori di pensiero nella comunità, promuove comportamenti anti spreco e di recupero delle eccedenze. Mette in connessione 75 PARROCCHIE, 16 ENTI DEL TERZO SETTORE e 22 COMUNI ed è coordinata da Caritas Diocesana di Mantova, Acli Provinciale Mantova Aps e CSV Lombardia Sud ETS.