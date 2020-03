In giro con arnesi da scasso: denunciati due irriducibili del furto

CASTELBELFORTE Nonostante il particolare momento storico, e le strade praticamente deserte, due romeni, residenti nella provincia di Verona, pensavano di passare inosservati tra corrieri e lavoratori autorizzati. Ma non hanno fatto i conti con i numerosi posti di controllo disseminati per le strade mantovane. Infatti i carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello, hanno sorpreso i due, a bordo di una Alfa Romeo, per le strade di Castelbelforte in atteggiamento sospetto. Le giustificazioni fornite non sono state sufficienti per i militari ed i successivi controlli alle banche dati, entrambi con numerosi precedenti, hanno fatto scattare la perquisizione veicolare e personale. Considerato che entrambi non risultano svolgere alcuna attività lavorativa, è stato sufficiente rinvenire tre grossi cacciavite, sotto i sedili dell’auto, per far scattare la denuncia per possesso ingiustificato di grimaldelli e porto di oggetti atti ad offendere.