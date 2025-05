In giro con una mazza da baseball in auto: denunciato un 50enne

CASTELLUCCHIO Un marocchino 50enne residente a Marcaria, durante un normale controllo alla circolazione stradale, è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Castellucchio l’altro ieri. Nel corso del controllo i militari rinvenivano all’interno del veicolo condotto dal soggetto, una mazza da baseball il cui uso non veniva giustificato. Per tale motivo la mazza veniva posta sotto sequestro, ed il soggetto veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il possesso ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere