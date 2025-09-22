In monopattino con un tasso alcolemico da coma etilico: denunciato un 27enne

OSTIGLIA Aveva un tasso di alcolemia superiore di oltre sei volte il limite consentito. Un rumeno 27enne residente ad Ostiglia è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza; il giovane non era al volante di un’auto ma era su un monopattino elettrico. I carabinieri che lo hanno fermato per un controllo gli hanno riscontrato un tasso alcolemico pari a 3,20 g/l. Questo al netto delle nuove regole per la circolazione su monopattino elettrico entrate in vigore lo scorso primo luglio, mettendo finalmente ordine riguardo alle modalità di circolazione di un nuovo mezzo di trasposto.