Si lancia dall’auto in corsa guidata dal padre: grave una 19enne

ASOLA Ha aperto la portiera dell’auto che il padre stava guidando e si è gettata dall’auto in corsa. E’ successo oggi intorno alle 13 sulla Sp 1, appena fuori dall’abitato di Asola. Dietro questo gesto ci sarebbe un tentativo di suicidio da parte della ragazza, già seguita dal servizio psicologico di Castiglione delle Stiviere. La 19enne è stata soccorsa sul posto dall’auto medica del 118 con l’elisoccorso di Brescia, ed è stata poi trasportata in elicottero presso l’Ospedale Civile di Cremona, in codice giallo ma non in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Asola per i rilievi del caso.