In ospedale da mesi: Cavriana dà l’addio al 48enne Simone Barozzi

CAVRIANA – Era finito in ospedale alla fine dello scorso maggio e da allora non ne è più uscito. Cavriana dà ora l’addio al 48enne Simone Barozzi, venuto a mancare nelle prime ore del mattino di ieri in una stanza degli Spedali Civili di di Brescia, dove si trovava appunto dalla fine dello scorso maggio. Il 48enne era stato ricoverato per alcuni problemi di salute che però, a quanto pare, si sono rivelati più seri del previsto. Tanto che appunto Barozzi, una volta entrato nel maggiore ospedale bresciano, non è più stato dimesso. Nonostante le settimane passate ai Civili, però, la situazione sarebbe andata peggiorando sempre di più fino a una sorta di tracollo che si è registrato nel corso delle ultime ore, fino al decesso arrivato alle prime ore della giornata di ieri. Sulla salma del 48enne sono stati disposti alcuni controlli, per cui non è ancora stata decisa la data dei funerali. La notizia ha fatto il giro del paese in breve tempo, lasciando attoniti i compaesani del 48enne.