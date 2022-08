Castiglione: rifiuti nel laghetto di Valle. Telecamere attese entro breve tempo

CASTIGLIONE – Rifiuti nel laghetto di Valle che riemergono a causa della prolungata siccità di questi mesi. La segnalazione arriva dai volontari della sezione castiglionese di Legambiente, che spiegano come da sotto il pelo dell’acqua del lago inserito nell’area protetta stiano emergendo pezzi e frammenti di materiale edile e, anche, frammenti di eternit. Tutto materiale che, in apparenza, sarebbe stato gettato nel laghetto ancora anni fa e che poi non è stato recuperato. Da qui l’invito e l’appello di Legambiente affiché i rifiuti, considerato il momento di secca straordinaria in corso, vengano recuperato intanto che ve n’è la possibilità. Non solo: arriva l’appello anche ad installare telecamere, che però potrebbero venire installate nel giro di breve tempo, stanti i recenti sopralluoghi di parte del Parco del Mincio e delle guardie ecologiche.