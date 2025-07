In tanti a brindare alla “Cena in Bianco” a Medole

Medole Successo per la quarta edizione della “Cena in Bianco”, la manifestazione organizzata dall’associazione MedolEventi con il patrocinio del Comune e che ha visto coinvolte numerose persone. Le quali soltanto alcune ore prima hanno scoperto la location dove si sarebbe svolto l’evento. Il luogo era nel meraviglioso grande giardino messo a disposizione da Fantini srl, un posto accogliente e curato che ha reso l’atmosfera della serata ancora più magica. Ovviamente il dress code era il colore bianco, pertanto abbigliamento, scarpe e intimo compreso e allestimento della tavolata dovevano essere rigorosamente “total white”. I partecipanti si sono portati da casa tavoli e sedie, tovaglie, posate, piatti, bicchieri, caraffe in vetro: bandite carta e plastica. L’allestimento della tavola è stato curato nei minimi dettagli con candele, fiori e decorazioni. Ogni partecipante ha dovuto autonomamente organizzarsi il proprio pic-nic elegante, facilmente trasportabile e allestire i tavoli a partire dalle 18. La cena è iniziata alle ore 20 ed è terminata alcune ore dopo senza lasciare traccia: ognuno ha dovuto raccogliere i propri rifiuti e portarli a casa, lasciando il luogo della cena incontaminato. La serata è stata accompagnata dalla musica della band “Bluesteel”. MedolEventi, dunque, ente che ha organizzato anche quest’anno la serata, è rimasta soddisfatta sia della partecipazione di pubblico, sia della scelta delle location che ha permesso di cenare all’aperto, restando però in campagna, e senza dover mangiare su spianate di cemento o di asfalto.