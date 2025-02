Incidente stradale a Viadana con 5 feriti tra cui un bimbo di 5 anni

VIADANA Incidente stradale a Viadana con il conseguente ferimento di ben cinque persone tra le quali anche un bimbo di soli 5 anni. L’incidente è avvenuto oggi poco dopo le 19.30 sul ponte del Po, lungo la strada statale 358, poco fuori la città di Viadana. Non sono è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione dei fatti raccontata dalle forze dell’ordine arrivate sul posto, sarebbe stata coinvolta un’unica vettura che per cause ancora non chiare si sarebbe ribaltata causando il ferimento delle persone all’interno dello stesso veicolo. Come detto i soggetti coinvolti sono 5 e tra questi anche un bambino di 5 anni. Ad allertare i soccorsi sarebbero stati altri automobilisti. Sul posto, oltre a tre ambulanze e due automediche, anche l’elisoccorso che ha trasportato uno dei feriti all’ospedale di Casalmaggiore. Per i rilievi anche la Polizia Stradale. La strada è rimasta chiusa per qualche ora.