Il Pm10 torna a salire ma per ora nessuna limitazione anti-smog

MANTOVA La pioggia caduta nella notte tra sabato e ieri dovrebbe avere contribuito ad abbattere la percentuale di Pm 10 nell’aria. Sta di fatto che a Mantova in questi ultimi giorni le polveri sottili sono tornate a livelli decisamente superiori al limite di 50 µg/m3. Le ultime due rilevazioni oggi a disposizione di Arpa riportavano i valori di venerdì 21 e sabato 22 febbraio, che erano rispettivamente di 75.4 e 87.8 µg/m3. Ciò non comporta per ora alcuna delle limitazioni previste dalla relativa legge regionale in materia di lotta all’inquinamento. Dall’inizio di quest’anno a Mantova il limite di 50 µg/m3 è stato superato 11 volte nella centralina di piazzale Gramsci, mentre per Sant’Agnese e via Ariosto i superamenti sono stati 5. Aria peggiore a Viadana, a quota 12 superamenti del limite. A Ponti sul Mincio Pm10 oltre i limiti 9 volte nel 2025, mentre a Schivenoglia per ora solo 5 superamenti.