Incidente sulla pista da motocross a Rivarolo Mantovano: centauro bolognese cade e batte la testa

RIVAROLO MANTOVANO – Paura nella mattinata odierna presso la pista da motocross di via Matteotti, a Rivarolo Mantovano, dove un centauro è rimasto ferito a seguito di una brutta caduta.

La vittima dell’incidente è un uomo di 57 anni, residente a Sala Bolognese, in provincia di Bologna, giunto nel Mantovano per girare sul circuito locale. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il motociclista stava conducendo il proprio mezzo lungo il tracciato quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è rovinato a terra in modo autonomo. Nell’impatto con il suolo, l’uomo ha battuto violentemente la testa.

L’arrivo dei soccorsi

I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, considerando la dinamica della caduta e il trauma riportato. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al cinquantasettenne direttamente in pista.

Fortunatamente l’uomo rimasto cosciente: è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Mantova per gli accertamenti del caso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Sabbioneta, incaricati di effettuare i rilievi per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.