Tamburello – Coppa Italia, ecco i gironi: si parte l’1 agosto

Mantova Nel recupero dell’ultima giornata di Serie A, il Castellaro ha battuto al tie break il Castelli Calepio (6-3, 5-6, 8-4) condannando i bergamaschi alla retrocessione in Serie B. In attesa delle semifinali scudetto, in programma nelle prime due domeniche di agosto (c’è anche Ceresara-Solferino), sono stati definiti i gironi e il regolamento dell’edizione 2026 della Coppa Italia. Le qualificazioni si svolgeranno sui campi delle singole società, mentre le finali sono previste a settembre sugli sferisteri astigiani di Monale (i tornei maschili) e Cinaglio (femminili).

La Coppa Italia di serie A maschile vedrà le squadre divise in due gironi. Nel Girone A sono state inserite Ceresara e Cavrianese, insieme a Dossena, Arcene e Castelli Calepio. Nel Girone B spazio invece a Solferino e Castellaro, che affronteranno Segno, Bardolino e Valgatara. Le qualificazioni scatteranno sabato 1 agosto: la Cavrianese sarà impegnata in trasferta sul campo dell’Arcene, mentre il Ceresara osserverà il turno di riposo. Derby all’ultima giornata, il 20 settembre. Nell’altro raggruppamento, il Castellaro ospiterà il Bardolino, mentre la sfida del Solferino col Valgatara è posticipata al 30 agosto. Il derby, anche in questo caso, è in coda.

Per la serie B maschile l’unica rappresentante mantovana, il Cereta, è inserita nel Girone B con Castelnuovo, Cinaglio, Cavaion e Sporminore: primo impegno in casa, il 29 agosto, contro il Cinaglio.

Nel settore femminile di serie A saranno due le squadre virgiliane protagoniste. La Virtus Guidizzolo, inserita nel Girone A, affronterà Alegra Settime e Tigliolese; mentre la Cavrianese è stata sorteggiata nel Girone B con Ciserano e Faedo. Le guidizzolesi debutteranno domenica 30 agosto tra le mura amiche contro la Tigliolese; nella stessa giornata la Cavrianese sarà invece impegnata sul campo del Faedo. In serie B sarà ancora la Cavrianese a rappresentare il movimento mantovano. E’ stata inserita nel Girone 1 con Nigoline e Cunevo e farà il suo esordio il 30 agosto in casa contro il Cunevo.