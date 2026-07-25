Inseguimento nella notte a Suzzara: auto si scontra con la Polizia Locale, conducente ubriaca

SUZZARA – Un inseguimento ad alta tensione si è concluso con uno scontro stradale nella notte a Suzzara. Una pattuglia della Polizia Locale è rimasta coinvolta in un sinistro dopo aver tallonato un’auto che aveva forzato un posto di blocco, rifiutandosi di fermarsi all’alt imposto dagli agenti.

Per effettuare i rilievi stradali e ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto, sul posto sono intervenuti d’urgenza i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga. I militari hanno accertato che la pattuglia della Locale si era messa all’inseguimento della vettura in fuga e che, durante la manovra, si era verificata la collisione tra i due mezzi.

Alcol oltre i limiti e denuncia penale

Al volante del veicolo in fuga si trovava una donna di 46 anni, residente proprio a Suzzara. Sottoposta immediatamente alla prova dell’alcoltest da parte dei Carabinieri, la quarantaseienne è risultata positiva con un tasso alcolemico pari a 1,38 g/l, un valore quasi tre volte superiore al limite legale consentito (0,5 g/l).

Per la donna le conseguenze sono state immediate e pesanti. I Carabinieri hanno provveduto al ritiro istantaneo della patente di guida e al suo deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere del reato penale di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche nella fascia di media gravità, oltre alle sanzioni previste per la mancata ottemperanza all’alt della Polizia.