Malore improvviso in bicicletta: 64enne va in arresto cardiaco a Quistello, è grave

QUISTELLO – Stava trascorrendo una mattinata all’insegna dello sport e della compagnia, quando si è accasciato improvvisamente al suolo. I Carabinieri della Stazione di San Giacomo delle Segnate sono intervenuti d’urgenza oggi, sabato 25 luglio, in via Cantone a Quistello, a seguito della caduta autonoma di un ciclista.

La vittima del sinistro è un uomo di 64 anni residente a Medolla (Modena). Secondo i primi accertamenti effettuati dai militari, il sessantaquattrenne si trovava in zona per una passeggiata in bicicletta insieme a un gruppo di amici quando è stato colto da un improvviso e violento malore. L’uomo ha perso conoscenza ed è rovinato a terra, andando immediatamente in arresto cardiaco.

L’intervento dei soccorsi

La gravità della situazione è apparsa subito evidente ai presenti, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunto tempestivamente il personale sanitario del 118. I sanitari hanno avviato subito le manovre di rianimazione cardio-polmonare sul posto, riuscendo a stabilizzare temporaneamente i parametri vitali del ciclista.

Il codice di rientro è rimasto della massima gravità: l’uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso il pronto soccorso dell’ospedale civile “Carlo Poma” di Mantova. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata.