Incrementare i servizi per anziani: il centro Ter di Rivalta cerca soci

RIVALTA (Rodigo) – Il Centro Ter, Centro terza Età, di Rivalta sul Mincio punta ad ampliare il numero dei propri soci e al tempo stesso dei servizi ad essi erogati. A tal proposito il grippo dirigente guidato da Giulio Prosperi ha predisposto un documento con il quale si illustrano le attività svolte in questi anni.

Il Centro Ter è nato nel borgo rivierasco nel 1991 da un gruppo di persone lungimiranti che puntavano alla creazione di un’associazione che fosse in grado di garantire alle persone anziane una serie di servizi che riducessero ai minimi termini quelli che potevano essere i disagi sopportati in vari ambiti. Da subito questa associazione ha trovato nel Comune di Rodigo il pieno sostegno vista la tipologia di attività che si andava a predisporre. Attualmente il Centro Ter ha la propria sede in via Settefrati 58 a Rivalta sul Mincio e conta 540 soci.

Lo scopo principale dello sforzo organizzativo posto in essere in questi anni è la promozione di iniziative di vario genere di natura sociale, culturale e ricreativo. Tra i vari servizi erogati quello che maggiormente ha incontrato i consensi dei soci è quello del trasporto protetto nei diversi centri ospedalieri e di analisi per visite e appuntamenti collegati a visite mediche. Tutto ciò si è reso possibile grazie all’acquisto da parte del centro di automezzi predisposti.

Oltre a questo servizio è giusto ricordare: un servizio informativo garantito in sede, la prenotazione di visite od esami nelle strutture sanitarie della provincia, prenotazioni di vaccinazioni, scarico dei referti medici, assistenza alla spesa per soci soli e privi di automezzi e la convenzione con diverse attività commerciali della zone per disporre di sconti sugli acquisti.

I servizi allestiti sono garantiti quotidianamente a seguito del paziente lavoro compiuto da un nutrito gruppo di volontari.

Per chi fosse interessato ad ottenere ulteriori delucidazioni sull’adesione al Centro Ter è possibile contattare direttamente i dirigenti ed i volontari presenti in sede dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 11 oppure telefonando allo 0376 218505.