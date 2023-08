Ciclismo – Angelo Monister correrà tra i dilettanti con la Colpak Ballan

Mantova La seconda parte della stagione agonistica del ciclismo giovanile mantovano porta con sé anche lo sguardo rivolto al futuro e al ciclomercato. Gli atleti virgiliani non sfuggono a questo rito. L’allievo Sergio Ferrari, del Mincio Chiese, il prossimo anno tra gli Juniores vestirà la maglia del Team Giorgi. Formazione, questa, nella quale milita un altro corridore mantovano, ovvero Angelo Monister, anche lui ex Mincio Chiese. Lo juniores di Malavicina nel 2024 passerà nella categoria Under 23 con la Colpak Ballan, team bergamasco tra i più prestigiosi del panorama dilettantistico nazionale, diretto da un tecnico molto esperto quale Antonio Bevilacqua. Per Monister si tratta del meritato riconoscimento per quanto di buono ha saputo fare tanto da allievo (sette vittorie e due titoli tricolori su pista) che da juniores (un successo e un tricolore in pista). Tornando all’aspetto agonistico, Angelo, da domani a domenica, con la maglia della selezione Fci della Lombardia sarà tra i protagonisti del Giro della Lunigiana, corsa di grande prestigio che vedrà impegnate, venerdì e sabato, anche la juniores mantovana Maddalena Lodi Rizzini del Ciclismo Insieme.