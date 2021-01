Inferno lungo la provinciale. Un morto e due gravi nello schianto

REGGIOLO/GONZAGA Un morto e due feriti gravi: è il terribile bilancio dell’incidente che si è verificato ieri poco prima delle 19 in territorio di Reggiolo lungo strada Cattanea, ovvero la via che collega la cittadina reggiana con la cittadina Mantovana. A perdere la vita il 52enne Antonio Fumarola, tecnico alla Zanotti di Pegognaga residente a Reggiolo. Grave all’ospedale di Baggiovara, a due passi da Modena, S.L., una donna residente a Suzzara. Ricoverato all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia un 24enne residente a Villa Saviola.

Quale sia la dinamica del terribile schianto è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale della Bassa Reggiana, intervenuta con carabinieri e polizia per i rilievi e per regolare la viabilità. L’ipotesi che al momento appare più verosimile è che Fumarola, a bordo della propria Punto, sia finito nella carreggiata opposta andando a schiantarsi contro la Renault Captur della donna di Suzzara la quale avrebbe poi carambolato contro la Opel Zafira del 24enne. Probabile che il 52enne stesse rincasando dopo il lavoro. Anni fa Fumarola era stato anche direttore della sala bingo Due Stelle a Reggiolo, a due passi da Gonzaga e Moglia.

Subito sul posto sono arrivati forze dell’ordine, 118 e vigili del fuoco che si sono messi subito al lavoro: per Fumarola però non c’era più nulla da fare. La donna di Suzzara invece è stata portata in ambulanza a Novi e da lì in elisoccorso a Baggiovara. Per ora la sua prognosi è riservata. Il 24enne invece è in ospedale a Reggio Emilia. (gb)