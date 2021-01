Rimpasto Giunta Fontana. Fiasconaro (M5S Lombardia): basta con i giochi di potere. Diamo priorità ai contenuti

MILANO Così Andrea Fiasconaro (Movimento 5 Stelle Lombardia): “Non è per niente appassionante il valzer dei nomi, tantomeno quando sono nomi ingombranti come quello dell’ex Sindaca di Milano Letizia Moratti. La Lombardia ha bisogno di risolvere numerosi problemi e gli ambiti coinvolgono proprio i nuovi Assessori. Non entro nel merito delle persone che occuperanno gli assessorati, di cui la maggioranza si prende la piena responsabilità, mi pare però una chiara ammissione del fallimento della Giunta “Fontana 1”.

“Ci sono due argomenti prioritari – prosegue Fiasconaro – che vanno immediatamente affrontati, ossia, la revisione della legge socio/sanitaria Lombarda e la gestione dell’emergenza Covid.

Riguardo la legge sanitaria sono chiare le prescrizioni emanate dal Ministero:

– Istituire dipartimenti di Prevenzione con funzioni di governo ed erogazione delle prestazioni per la tutela della salute della popolazione;

– Istituire i Distretti con funzioni di governo ed erogazione delle prestazioni distrettuali, prevedendo un adeguato coinvolgimento dei Sindaci;

– Istituire la figura del Direttore di Distretto, possibilmente scegliendo per meriti e non per spartizione politica delle poltrone;

– Attribuire alla Regione la funzione di programmazione degli accreditamenti pubblici e privati, rivedendo l’attuale normativa che favorisce spropositatamente la sanità privata;

– Rivedere il ruolo dell’Agenzia di controllo conferendole la funzione di controllo degli erogatori.

Queste e altre iniziative sono contenute nella proposta di legge che, come Movimento 5 Stelle, abbiamo depositato in Regione. Una proposta di legge che da tempo giace nei cassetti di Fontana. Affinché la Lombardia possa tornare ad essere un modello, dobbiamo affrontare concretamente, e al più presto, questi temi.” – conclude.