Giunta di Castellucchio: Monicelli conferma assessori e vice sindaco

CASTELLUCCHIO Castellucchio Non perde certo tempo il riconfermato sindaco di Castellucchio, Romano Monicelli. Una volta ottenuto, come previsto dalle norme, dal presidente del seggio 11, che ha verificato il risultato complessivo, il via libera a proseguire nel suo cammino, Monicelli ha provveduto con i suoi collaboratori ha determinare il gruppo che con lui siederà in giunta. Questo è ovviamente solo il primo passo del nuovo mandato, quello successivo sarà la convocazione del consiglio comunale d’insediamento ove in apertura il sindaco leggerà il proprio giuramento.

Appuntamento, questo che è già stato calendarizzato nella data del prossimo 23 giugno al teatro Soms a partire dalle 21.

Per quel che concerne gli assessori Monicelli e il suo gruppo hanno deciso di dar corso a quanto ipotizzato prima dell’avvio della campagna elettorale ovvero squadra che vince non si cambia. Di conseguenza nell’incontro avvenuto nella serata di martedì in casa della civica “Con la gente” si è provveduto a delineare il quadro.

«Era già nei nostri intenti – spiega il primo cittadino di Castellucchio – confermare gli assessore che con me hanno lavorato nel mandato scorso. In questi cinque anni tutti loro hanno accresciuto il bagaglio di conoscenza e di esperienza. È divenuto logico far si che loro potessero proseguire il cammino tracciato. È nostra intenzione, sia per allargare gli orizzonti sia per non gravare più di tanto l’impegno di ogni assessore, assegnare alcune deleghe a qualche consigliere di maggioranza in modo di coinvolgerli ulteriormente nella gestione dell’ente locale”»

A questo punto il ruolo di vice sindaco con le deleghe alle attività produttive, al bilancio, ai tributi, all’ambiente ed all’ecologia e alla vigilanza e sicurezza è stato assegnato a Silvano Lini.. A Rita Dallolio sono andate quelle: alla pubblica istruzione e alla cultura; a Mary Salvagni, invece, si occuperà dei servizi sociali e delle peculiarità delle frazioni.Infine a Pierpaolo Piz zi, assessore esterno, sono state confermate quelle: allo sport, al tempo libero e politiche giovanili, alle manifestazioni culturali, ludiche e promozionali ai rapporti con il volontariato e le associazioni.