Droga al distributore, condannati in 5

MANTOVA Avevano trasformato un’insospettabile stazione di servizio in una vera e propria base per lo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Un bazar della droga in piena regola, soprattutto per quanto concerneva lo smercio di cocaina e hashish, quello che si nascondeva infatti dietro il paravento di una normale attività di distribuzione carburanti in strada Spolverina e attorno al quale ruotavano ogni giorno numerosi clienti. Business florido su cui però, già a partire dalla fine del 2018, avevano preso ad indagare gli agenti della questura di piazza Sordello con l’esecuzione a stretto giro delle prime ordinanze di misure cautelari emesse nei confronti dei due soci del distributore di benzina nonché di un loro dipendente. Provvedimenti, tra arresti domiciliari e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che a conti fatti non avevano scoraggiato i pusher ne tantomeno stroncato il “giro”. Quell’area di servizio “Tamoil” alle porte del capoluogo, in territorio di Borgo Virgilio, era stata difatti oggetto di altri due blitz da parte della Polizia, il primo a luglio 2020 e il secondo a giugno dello scorso anno quando, in tale ultima circostanza, gli uomini della Squadra Mobile in collaborazione con l’unità Cinofila della Polizia di Stato di Bologna, avevano eseguito quattro misure di custodia cautelare domiciliare firmate dal gip di Mantova su richiesta della procura, a carico di A.S., 38enne mantovana titolare del distributore al pari del proprio compagno, il 40enne tunisino R.S., e di altri due connazionali di quest’ultimo. In totale erano state sette le persone finite a vario titolo sul banco degli imputati circa l’ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei confronti di cinque di loro ieri mattina il giudice Enzo Rosina ha emesso il verdetto di primo grado con rito abbreviato: 3 anni e 10 mesi per A.S., 3 anni e 2 mesi per R.S. e 1 anno e 10 mesi per il 32enne tunisino N.S.; infine 9 e 4 mesi di reclusione rispettivamente per altri due tunisini (F.B.R.S. e N.S.).