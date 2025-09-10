Ismail Ayman è il nuovo responsabile della chirurgia generale all’ospedale di Suzzara

SUZZARA – L’Ospedale Montecchi di Suzzara ha annunciato la nomina del dr. Ismail Ayman a responsabile del reparto di chirurgia generale. Ayman ha iniziato il proprio percorso professionale alll’ospedale San Pellegrino, maturando una prima conoscenza del territorio mantovano. Ha successivamente proseguito la carriera al Gruppo San Donato in Istituti Ospedalieri Bergamaschi e, più di recente, ha ricoperto l’incarico di direttore dell’unità operativa di chirurgia generale al Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA). «Il ritorno al Gruppo Mantova Salus mi è particolarmente gradito – ha dichiarato il dottor Ayman – l’Ospedale Montecchi ha grandi potenzialità, sono onorato di poter contribuire a svilupparle. Come primo passo vogliamo creare un rapporto diretto con i medici di medicina generale del territorio». Oltre al medico, arriverà anche un equipe dedicata alla chirurgia generale, con particolare attenzione al trattamento delle patologie dello stomaco, del reflusso gastroesofageo, del colon-retto e della parete addominale.